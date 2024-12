Da possibile titolare a 'desaparecido': Okafor, che ti succede?

vedi letture

Nel periodo di 'tensione', se così vorremmo definirlo, tra Paulo Fonseca e Rafael Leao, Noah Okafor non ha fatto assolutamente rimpiangere il portoghese, anzi, in molti credevano che lo svizzero potesse addirittura soffiare il posto al portoghese, complici le ottime prestazioni offerte quando partito da titolare.

Nel momento in cui il 10 è tornato sui suoi livelli, Noah Okafor è scomparso, complici le continue esclusioni e spezzoni di partite decisamente non all'altezza della situazione, l'ultimo in occasione della partita di San Siro contro il Genoa della scorsa domenica. Fonseca aveva deciso di puntare sullo svizzero per fare un po' di imprevedibilità alla partita, ma complice anche una condizione non al top, il 17 rossonero ha deluso al punto che dagli spalti gli sarebbe stato rivolto anche qualche fischio.

L'Okafor decisivo nella 'zona Cesarini' della gestione Pioli sembrerebbe essere solo un ricordo, e sarà dunque compito di Fonseca cercare di recuperare una risorsa che a lungo andare potrebbe diventare più che utile.