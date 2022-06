Da scommessa a certezza: i numeri di Tomori in stagione

MilanNews.it

Come riportato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, le trattative per il rinnovo di Fikayo Tomori sarebbero a buon punto. Il difensore arrivato prima in prestito e poi a titolo definitivo dal Chelsea, è diventato un pilastro insostituibile della difesa di Stefano Pioli e uno dei giocatori più acclamati dai tifosi. Vediamo i suoi numeri in questa stagione. Secondo Transfermarkt, il centrale inglese ha giocato 40 partite in tutte le competizioni ed è risultato come il terzo più presente della rosa per minuti giocati dietro Theo e Maignan: ben 3.356. A livello realizzativo, Tomori ha segnato un gol contro il Liverpool nell'ultima gara del gruppo di Champions e ha ricevuto 7 cartellini gialli.