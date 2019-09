Da un Boa all'altro

Kevin Prince Boateng è stato importante per il Milan. Oggi sta per tornare da avversario. L'unico gol nella sua seconda parentesi milanista, il nazionale ghanese nato a Berlino lo aveva segnato contro la Fiorentina che è la sua attuale squadra. Era il gennaio 2016 e il Milan allenato da Siniša Mihajlović doveva riprendersi in tempi brevi dopo il solo punto realizzato, all'Olimpico, nelle due partite precedenti contro Bologna e Roma.



La partita contro i viola era cruciale e il gol di Bacca aveva subito instradato, dopo soli quattro minuti, al meglio la sfida. La partita restava dura, perché la Fiorentina allenata da Paulo Sousa era un'ottima squadra in quella stagione 2015-2016, tanto che alla prima giornata di campionato aveva battuto seccamente i rossoneri proprio allo stadio Franchi di Firenze.

Dal canto suo, Boateng era approdato a Milanello all'inizio del mese di gennaio. Dopo due stagioni e mezzo allo Schalke, il Boa, così come veniva comunemente chiamato dentro il Milan, aveva chiesto e ottenuto di poter fare ritorno in rossonero. Dopo aver sostituto Luiz Adriano nel secondo tempo di Roma-Milan, lo stesso Boa era entrato negli ultimi dieci minuti di Milan-Fiorentina al posto di Niang.



La partita era ancora in equilibrio, sostanzialmente in bilico, sull'1-0 per i rossoneri sui viola, ma a due minuti dalla fine era stato proprio Boateng a chiudere la partita con la rete del 2-0. Il giocatore rossonero aveva segnato nella sua ultima apparizione nel Milan a San Siro nell'agosto 2013 nei playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven e si è ripetuto alla prima occasione utile contro la Fiorentina. Torna da avversario, un avversario importante.