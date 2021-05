Da "Vai a cagare" a "Sei un raccomandato": le proteste juventine contro l'arbitro Chiffi

Dagospia ha pubblicato sul proprio sito un video delle proteste della Juventus nei confronti dell'arbitro Chiffi al termine del primo tempo del match di domenica contro l'Udinese. Dal video si sentono chiaramente le frasi "Vai a cagare” e “Sei un raccomandato” che provengono probabilmente da qualche dirigente in tribuna, poi sono arrivate anche le proseste in campo di Bonucci ("Ma cazzo nemmeno un minuto dai...") e di Ronaldo ("La prima volta qua in Italia che vedo una cosa così..."). Successivamente è sceso in campo anche il ds bianconero Fabio Paratici che ha inveito platealmente contro Chiffi. Nonostante questo, però, sul referto arbitrale l'arbitro non ha riportato nulla di tutto ciò visto che il Giudice Sportivo non ha preso provvedimenti sull'accaduto.