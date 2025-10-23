Dagli Stati Uniti, Messi prolunga il contratto con l'Inter Miami

(ANSA-AFP) - MIAMI, 23 OTT - Lionel Messi ha prolungato il suo contratto con l'Inter Miami, ha annunciato il club americano, fino alla fine della stagione 2028. In un video pubblicato sul suo account X, l'Inter mostra l'argentino, plurivincitore del Pallone d'Oro, sorridente mentre legge e firma un contratto. Messi, 38 anni, é arrivato in Florida nel luglio 2023.

Il suo attuale contratto scadeva a dicembre. (ANSA-AFP).