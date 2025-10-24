Italia Femminile verso il test col Giappone, Soncin "Pronte a ripartire"

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - A tre mesi dalla semifinale di Euro 2025 persa con l'Inghilterra, la nazionale femminile è pronta a tornare in campo, domani a Como in un'amichevole col Giappone, la prima delle quattro organizzate in vista delle qualificazioni al Mondiale 2027, che cominceranno a febbraio. "La sensazione è che il filo rosso con l'esperienza vissuta in Svizzera non si sia mai spezzato - ha dichiarato il ct, Andrea Soncin, in conferenza stampa -. È bello ritrovare le ragazze così determinate e desiderose di tornare a vestire questa maglia. Ci aspettano due gare (martedì c'è il Brasile a Parma. ndr) che possono darci tanta esperienza. Abbiamo scelto di giocarle in Italia per far vivere ai giovani la passione che l'azzurro può regalare e per far vedere quello che queste ragazze sanno fare.

Sono certo che Como e Parma ci accoglieranno alla grande". Soncin dovrà fare a meno delle 'big' Arianna Caruso, Lucia Di Guglielmo e Manuela Giugliano, infortunate, e dovrà schierare una formazione inedita. Ci sarà invece Laura Giuliani, che domani prima del calcio d'inizio verrà premiata per aver raggiunto il traguardo delle 100 presenze in Nazionale maggiore. Quanto all'avversaria di domani, secondo Soncin "il Giappone ha grande capacità nelle distanze di relazione ed è molto incisivo nel riproporsi in avanti Hanno un blocco medio molto fitto e questo gli consente di gestire bene il possesso e le transizioni. Noi come sempre partiremo con l'obiettivo di controllare la gara, cercando di gestire il pallone con coraggio e qualità". (ANSA).