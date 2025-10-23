Marinozzi: "Mi aspettavo un Milan così, ma non primo in classifica.."

vedi letture

Andrea Marinozzi, noto giornalista oggi nuovo volto di DAZN, è intervenuto così a Radio Rossonera prima della partita di domani sera tra Milan e Pisa, alle 20.45 a San Siro. Questo un estratto delle sue parole sul momento dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri:

Ti aspettavi una partenza così?

"Così bene? Sì, ma non così sicuramente non primo in campionato. Però Allegri immaginavo si sarebbe sposato bene con questo gruppo, che aveva bisogno di un allenatore bravo anche a fare da parafulmine. Il suo arrivo, con quello di Tare ha sopperito a una enorme mancanza che c’era”.

Sull'importanza di Modric

"Tecnicamente sta funzionando. Modric ha dato qualità e la squadra ha cambiato i principi, che ora sono più adatti. Se ci aggiungiamo anche l’andamento un po’ lento delle altre squadre, non è così sorprendente che il Milan sia primo dopo 7 giornate”.

Sulla lotta scudetto?

"Bisogna guardarsi indietro da quelli che fanno più paura, dall’Inter. Anche dal Napoli, perché i giudizi su di loro ora sono molto negativi, ma la realtà è un po’ diversa. Però l’Inter è la più pericolosa, sta facendo bene, Chivu sta facendo un buon lavoro ed è normale che se fossi un tifoso del Milan sarei preoccupato dai cugini lì dietro”.

DOVE VEDERE MILAN-PISA

Data: venerdì 24 ottobre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: ZUFFERLI

Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO

IV uomo: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: DOVERI