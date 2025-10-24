Ramazzotti su Allegri: "Il Milan primo in classifica gli piace, ma per lui la squadra deve stare coi piedi per terra"

vedi letture

In vista della gara di questa sera tra Milan e Pisa, il noto giornalista e collega Andrea Ramazzotti, giornalista si è così espresso su gazzetta.it. Questo un estratto delle sue considerazioni:

Su Allegri

"Il Milan al primo posto in classifica gli piace, ma non lo fa sognare: "I tifosi devono sognare, noi lavorare per migliorare. Non è che la scorsa estate mi aspettassi di essere più avanti o più indietro in classifica. Ho ereditato una squadra importante e forte, in più la società è stata brava a rinforzarla. Affronteremo una formazione che ti può fare male a campo aperto e dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto finora". Quando dopo 7 giornate Allegri aveva almeno 16 punti, con la Juventus ha sempre vinto lo scudetto, ma Max ha evitato qualsiasi parallelo: "Le squadre sono tutte diverse e la stessa squadra è diversa anche all'interno della stessa gara. Bisogna chiacchierare poco, stare in silenzio, lavorare e correre molto".

DOVE VEDERE MILAN-PISA

Data: venerdì 24 ottobre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: ZUFFERLI

Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO

IV uomo: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: DOVERI