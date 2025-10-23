Probabile formazione Milan-Pisa: due novità e un recupero per Allegri
Dopo aver ottenuto il primo posto in solitaria al termine della scorsa giornata di campionato, il Milan vuole ora provare a mantenere la vetta della classifica: domani sera alle 20.45, a San Siro, la prima occasione per farlo con la gara contro il neopromosso Pisa, ultimo in classifica insieme a Fiorentina e Genoa. Max Allegri dovrà fare ancora a meno di Pulisic, Jashari, Rabiot, Estupinan e come anche di Loftus-Cheek, mentre è recuperato Nkunku che partirà comunque dalla panchina e sarà rinforzo a gara in corso.
In attacco spazio alla coppia composta da Leao e Gimenez. Saelemaekers, dopo aver giocato da trequartista contro la Fiorentina, tornerà sulla fascia destra. Sulla corsia opposta spazio ancora una volta a Bartesaghi, mentre in mezzo al campo verrà confermato il trio Fofana-Modric-Ricci. Una novità nella formazione iniziale rossonera rispetto alle ultime partite potrebbe essere la presenza di De Winter in difesa al posto di Tomori. Gabbia e Pavlovic completeranno la retroguardia milanista davanti ovviamente a Maignan.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
5 De Winter 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 4 Ricci 33 Bartesaghi
10 Leao 7 Gimenez
A disp.: 1 Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 27 Odogu, 24 Athekame, 42 Sala, 18 Nkunku, 25 Balentien.
All.: Massimiliano Allegri
Ballottaggi: De Winter-Tomori 70-30%
Indisponibili: Pulisic, Jashari, Rabiot, Estupinan, Loftus-Cheek
Squalificati: -
Diffidati: -
DOVE VEDERE MILAN-PISA
Data: venerdì 24 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: ZUFFERLI
Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO
IV uomo: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI
