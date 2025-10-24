Settore Giovanile, il programma del week end rossonero: big match per Milan Futuro
Non solo la prima squadra in campo tra poche ore. Tra Milan Futuro e Milan Primavera, ecco tutti i prossimi impegni dei rossoneri in questo week end:
Doppio impegno allo Sportitalia Village durante il prossimo weekend per il Milan Futuro e la Primavera. I primi a scendere in campo saranno i giovani di mister Giovanni Renna che sabato alle 13 sfideranno il Cesena, nella gara valida per la 9^ giornata di campionato. Il giorno dopo, invece, alle 14.30, il Milan Futuro di Massimo Oddo affronterà la Folgore Caratese alle 14.30 per la nona giornata del Girone B di Serie D.
Milan Primavera. Di seguito la lista:
Cesena (25/10, 13.00) - Casa
Lazio (2/11, 11.00) - Trasferta
Juve (8/11, 13.00) - Casa
Fiorentina (22/11, 15.00) - Trasferta
Inter (30/11, 13.00) - Trasferta
Verona (5/12, 14.00) - Casa
Bologna (12/12, 14.00) - Trasferta
Parma (16/12, 14.00) - Casa
Napoli (21/12, 15.00) - Trasferta
