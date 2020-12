Zvonimir Boban ha vinto la causa per il suo licenziamento dal Milan: come riporta Dagospia, il Tribunale di Milano ha infatti condannato il club rossonero a pagare 5,375 milioni di euro all'ex Chief Football Officer milanista. Il croato era stato allontanato dopo una sua intervista alla Gazzetta dello Sport in cui criticava l'ad Ivan Gazidis.