Daily Telegraph - Il Milan vuole blindare anche Tomori: pronto il rinnovo con adeguamento fino a giugno 2027

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è pronto a blindare il centrale di difesa inglese Fikayo Tomori. Come riporta il 'Daily Telegraph', il club rossonero sta preparando un nuovo contratto per l'ex Chelsea, con adeguamento economico, valido fino a giugno 2027. Tomori ha ancora tre anni di contratto, ma la società meneghina - si legge - vuole premiare subito il giocatore per quanto mostrato soprattutto in questa stagione.