Dal Belgio: il Brugge chiede 40 milioni per De Ketelaere, ma non è arrivata nessuna offerta

Come riporta il sito belga Voetbal24.be, le situazioni di Lang e De Ketelaere sono completamente opposte. Mentre a Noa è stato promesso di essere ceduto questa estate, per Charles il Brugge non vorrebbe privarsene. Il club belga potrebbe cedere il talento classe 2001 solo davanti ad una cifra enorme - 40 milioni - che non ancora è stata ricevuta dal club.