Dal Cile a San Siro ma la partita è rinviata: i rossoneri lo invitano a Casa Milan

Tutto è bene quello che finisce bene: è questo il caso di David, il tifoso cileno che per amore del Milan aveva risparmiato per anni per poter volare in Italia e poter assistere ad un match dei rossoneri a San Siro, salvo poi ritrovarsi con la beffa del rinvio a causa delle misure cautelari contro il Coronavirus. Il club di via Aldo Rossi ha letto la sua storia sui social e l'ha invitato a Casa Milan per una visita nel Museo. A giudicare da quanto scrive sul suo profilo Twitter David è rimasto soddisfato, e il Milan gli ha augurato di poterlo avere ancora come ospite in futuro, questa volta però a San Siro.

You embody the true Rossonero spirit ️

Thank you @DavMoraCvitanic: see you again soon, this time at San Siro 😉

A presto David, la prossima volta sarà a San Siro! 😉#SempreMilan https://t.co/eyZjHLqlYD — AC Milan (@acmilan) March 2, 2020