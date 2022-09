Dal Portogallo - Caso Leao, già due incontri tra Milan e Sporting: la situazione

MilanNews.it

Stando a quanto riporta il portale portoghese "A Bola", il Milan starebbe cercando di abbassare l'importo dell'indennizzo che Rafal Leao deve allo Sporting Lisbona in seguito alla rescissione unilaterale escercitata dal giocatore nel 2018 dopo l'assalto di alcuni ultras al centro sportivo della società lusitana.

A Bola rivela che sono già due gli incontri avvenuti tra le parti, senza però essere arrivati ad un accordo: il presidente dello Sporting Lisbona Frederico Varandas vuole ricevere l'intera somma a cui ha diritto.

Per il giornale portoghese le dichiarazioni recenti di Maldini alla Gazzetta dello Sport sul Leao il suo rinnovo ("Se possiamo dire che ci sono buone possibilità di trovare un accordo con lui e lo Sporting? Sì, con lui sì. Con lo Sporting Lisbona noi non c’entriamo nulla", ndr) sono accolte dallo Sporting come un modo per mettere pressione sull'argomento.