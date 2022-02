Dal Portogallo - Caso Leao-Sporting, il Milan pronto ad aiutare economicamente il giocatore

Nelle prossime due settimane dovrebbe arrivare finalmente il verdetto sul caso Leao-Sporting. Come riporta O Jogo, infatti, nei venturi quattordici giorni il TAS annuncerà chi dovrà sborsare i 16 milioni di euro, se il Lille oppure lo stesso giocatore. Il Milan ha già un accordo con l'esterno lusitano per il rinnovo del contratto e, qualora dovesse verificarsi la seconda opzione, il club sarebbe pronto ad aiutarlo economicamente per risarcire la sanzione.