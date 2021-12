Dal Portogallo, il Newcastle offre 50 milioni per Nunez: no di Rui Costa

Il Newcastle è intenzionato a rafforzarsi per centrare l'obiettivo della salvezza. Il club inglese è ambizioso ma per ora sta ricevendo solo rifiuti: l'ultimo, spiega Record, è quello del Benfica, che non ha accettato l'offerta dei Magpies per Darwin Nunez. Steve Nickson (responsabile del mercato) si è recato nella capitale portoghese per assistere alla sfida tra Benfica e Bayern lo scorso 20 ottobre e avrebbe avuto un colloquio con Manuel Rui Costa. Il presidente del Benfica, che in estate aveva rifiutato 35 milioni dal Brighton, ha rispedito al mittente anche l'offerta da 50 milioni presentata dal Newcastle. L'attaccante uruguaiano, blindato con una clausola rescissoria di 150 milioni di euro, non si muoverà a gennaio.