Dall'Argentina: Pellegrino si sta già allenando con l'Independiente, ma non ha ancora firmato il contratto. Il motivo

vedi letture

Marco Pellegrino, preso un anno fa dal Milan dal Club Atlético Platense, è rientrato in rossonero al termine della scorsa stagione dal prestito di sei mesi alla Salernitana, ma è già ripartito andare in una nuova squadra, sempre a titolo temporaneo: il giovane difensore giocherà infatti nell'Independiente. L'argentino si sta già allenando con i suoi nuovi compagni, anche se non ha ancora firmato il contratto.

La Nacion, quotidiano argentino, spiega il motivo: l'Independiente è stato infatti sanzionato per i debiti accumulati con due ex giocatori e per questo motivo non può avvalersi di nuovi acquisti finché la situazione non sarà risolta. In via Aldo Rossi si augurano che il tutto possa sistemarsi il prima possibile.