Dall'autogol alla prima giornata alla titolarità: i numeri stagionali di Malick Thiaw

La stagione di Malick Thiaw non è iniziata nel migliore dei modi: prima gara di campionato contro il Torino a San Siro e goffo autogol. Nelle settimane seguenti, il centrale tedesco è un po' sparito dai radar anche per un colpa di un problema alla caviglia, ma dalla seconda metà del mese di ottobre è diventato un titolare inamovibile di Paulo Fonseca che lo ha sempre schierato dal 1' in quasi tutte le successive partite giocate dal Diavolo (non è stato impiegato solo in Coppa Italia contro il Sassuolo e in Champions League contro lo Slovan Bratislava).

Questi i numeri stagionali di Thiaw con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 10

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 3

PRESENZE TOTALI: 13

MINUTI IN CAMPO: 1087'

GOL: 1