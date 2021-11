Dall'Inghilterra, accordo tra Man Utd e Spartak per Rangnick: i dettagli

A meno di clamorosi ribaltoni Ralf Rangnick sarà il nuovo manager del Manchester United, che ha trovato ormai da qualche giorno un accordo di massima con lo Spartak Mosca, club in cui il tedesco sta svolgendo il ruolo di ds. Per ufficializzare l'accordo manca ora un agreement tra l'ex allenatore dello Schalke e il club inglese, che offre un ruolo ad interim per questi sei mesi di stagione, con la promessa di discutere un eventuale prolungamento in caso di buoni risultati. Dal canto suo, però, Rangnick non è entusiasta di un contratto a breve termine e starebbe spingendo per ottenere almeno un accordo più solido in cui l'ultima parola per un prolungamento spetterebbe a lui. A riportarlo è The Sun.