Dall'Inghilterra - Kessie, vivo interesse del Manchester United

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan in estate figura anche il nome di Kessie. L'ivoriano, in scadenza di contratto nel 2022, è seguito da diversi club in Premier League e la distanza per il suo rinnovo con il Milan ha fatto gola ad alcuni top team. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, sul giocatore sarebbe vivo l'interesse del Manchester United ma anche del Tottenham di Antonio Conte.