Dalla Francia: colloqui in corso tra il Milan e Fabio Paratici

Secondo quanto riferisce FootMercato in Francia, il Milan, che è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, starebbe parlando con Fabio Paratici, ex dirigente di Juventus e Tottenham che è attualmente ancora fermo per la squalifica per il caso plusvalenze che terminerà a giugno 2025. L'ex bianconero non è l'unico nome accostato al club di via Aldo Rossi che, come riportato nei giorni scorsi da Milannews.it, sceglierà il nuovo ds entro il mese di marzo (clicca qui per leggere la nostra anticipazione). In corsa ci sarebbero anche Andrea Berta, Igli Tare e François Modesto.