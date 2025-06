Leao vince la Nations League, Maignan e Theo terzi: lo score dei Nazionali rossoneri

Si è conclusa ieri la UEFA Nations League 2025, con diversi calciatori rossoneri coinvolti. Nel pomeriggio si è giocata la finale per il 3° e 4° posto, a Stoccarda: la Francia ha battuto 2-0 i padroni di casa della Germania grazie ai gol di Mbappé e Olise. Protagonista assoluto Mike Maignan, autore di una super prestazione e in campo da titolare per tutta la gara. Non ha giocato alcun minuto invece l'altro milanista Theo Hernandez che è rimasto in panchina per tutta la gara.

In serata la finalissima all'Allianz Arena di Monaco di Baviera con il Portogallo che ha vinto il derby iberico contro la Spagna aggiudicandosi la competizione per la seconda volta, prima squadra a riuscirci. Dopo il 2-2 al termine dei 120 minuti, con i gol di Zubimendi e Oyarzabal per gli spagnoli e i pareggi di Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo, sono stati decisivi i tiri di rigore e in particolare l'errore di Alvaro Morata. Per Rafael Leao ingresso ottimo dal 75° minuto in avanti: si tratta del suo primo trofeo con la Nazionale. Zero minuti per Joao Felix.

La pagella di Rafael Leao a cura di MilanNews.it, voto 6.5: "Tra l'esclusione contro il Monza e l'influenza che lo ha tenuto fuori in semifinale, Rafa non giocava da un po'. Nonostante questo al suo ingresso, approfittando anche di squadre più stanche, non ci ha messo troppo ha prodursi nelle sue proverbiali accelerate. Quando ha la palla punta spesso l'uomo, procurando due gialli e creando un paio di occasioni. Ottima intesa con un monumentale Nuno Mendes. Gli manca solo il gol"