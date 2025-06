Hellas Verona, Coppola verso la Premier: accordo vicino con il Brighton

Fresco di debutto con la nazionale maggiore, Diego Coppola è pronto a salutare l'Hellas Verona per volare in Premier League. Secondo quanto raccolto da Sky infatti il giovane difensore è ad un passo dal Brighton: la trattativa è ai dettagli, il club inglese ha scelto il centrale dell'Hellas Verona per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Coppola si trasferirà dunque in Premier League per la prima volta, dopo aver giocato 35 partite con la maglia gialloblù nella stagione appena conclusa.

Le parole di Coppola dopo l'esordio in azzurro, la sconfitta dell'Italia con la Norvegia

"Immaginavo un esordio diverso, mi dispiace perché il 3-0 è veramente un risultato pessimo per noi, ma il campo ha mostrato questo. Abbiamo interpretato male la partita e preso gol su errori banali. Ora dobbiamo pensare alla prossima sfida".

Il primo tiro al 91' è la fotografia di una debacle storica. Come mai la partita ha preso questa piega?

"Non ce la immaginavamo così, ma così è andata. Adesso dobbiamo analizzarla, dispiace per la squadra e per tutti gli italiani perché perdere 3-0 in Norvegia non può succedere".