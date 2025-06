Milan e Inter su Rovella, ma la Lazio vuole i 50 milioni della clausola

Nicolò Rovella è uno dei pochi giocatori della Lazio protetti da una clausola di risoluzione da ben 50 milioni di euro, un prezzo ritenuto dalla società non negoziabile. Chi vuole portarlo via dovrà semplicemente versare quella cifra pattuita con Lotito al momento della firma. Arrivato ai tempi di Sarri, dopo aver inizialmente diviso il posto con Cataldi, Rovella ha conquistato la fiducia del tecnico. Il giocatore ha più volte ribadito il suo amore per la Lazio e la società ha ricambiato con parole di elogio, tanto che il ds Fabiani ha dichiarato: "Vorrei dieci Rovella". Nonostante i rumors che lo collegano a Milan e Inter, Rovella potrà partire quindi solo dietro il pagamento della clausola.

Le strategie di mercato al centrocampo restano in evoluzione. Matias Vecino - scrive il Corriere dello Sport - è ancora in bilico e le sue decisioni influenzeranno le mosse della Lazio, che punta a una mezzala per rinforzare la rosa secondo le esigenze di Sarri. Per l'uruguaiano ci sono richieste di Betis, Como e Benfica. Non mancano le riflessioni su Danilo Cataldi, indeciso tra Fiorentina e un possibile ritorno a casa.

Infine, Mateo Guendouzi resta un punto fermo per Sarri, nonostante chieda un adeguamento dopo la delusione per la mancata qualificazione europea. Anche lui ha una clausola da 50 milioni non trattabile. Dopo la prima fase di precampionato - conclude il quotidiano - si tireranno le somme su conferme, cessioni e possibili nuovi innesti.