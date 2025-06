Longhi: "Farebbe bene a tutti che Leao andasse via: sarebbe intelligente"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il giornalista Bruno Longhi ha parlato della Nazionale azzurra: "Hanno sbagliato tutti. Gravina poteva star zitto, parlare dopo la Moldova e annunciare l'esonero. La cosa che mi fa pensare che stiamo pensando il ridicolo è che è la prima volta che una Nazionale ha in panchina un ex ct. Da parte di Gravina serviva attenzione, visto che sapeva che personaggio aveva in mano. Ha comunicato una cosa che se se la fosse tenuta non sarebbe esploso il caos. Il matrimonio si era rotto, Spalletti ha sbagliato mettendo tutti davanti al fatto compiuto. Si poteva evitare questa ennesima figuraccia. Abbiamo una squadra scarsa, questa è la verità. Non abbiamo più i campioni come Totti, Del Piero e altri. Non abbiamo più chi può fare la differenza. Abbiamo Donnarumma, Bastoni e Barella che sono top da giocare in big europee. Spalletti voleva essere giochista anche sulla panchina della Nazionale ma non si può fare".

Infine sulla possibile cessione di Leao: "Rimane un grande giocatore, ma è diventato quasi sopportato. I tifosi gli riconoscono che sappia fare grandi cose ma viene contestato. Farebbe bene a tutti che andasse via. Sarebbe un'operazione intelligente e remunerativa".