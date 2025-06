MN - Ceccarini: "Per il centrocampo il Milan pensa a Xhaka, Rovella e Ricci. Uno di questi tre può dare una grossa mano"

Ultime settimane piene di novità in casa Milan che sta cambiando letteralmente pelle. Annunciati Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore, si pensa a costruire la squadra che verrà. Tanti i big con la valigia in mano, ma come verranno reinvestiti i soldi delle cessioni? Ne abbiamo parlato col direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it:

Quale profili il Milan sta concretamente valutando per sostituire Maignan, Theo e Reijnders?

"Reijnders è un grandissimo centrocampista e per la sostituzione ci sono dei nomi che mi intrigano: penso a Xhaka, Rovella, Samuele Ricci. Uno di questi tre può dare una grossa mano.