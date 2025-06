Marotta: "La figura dell'Italia è stata quasi peggio di quella che abbiamo fatto noi"

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta è intervenuto alla presentazione del libro scritto da Vito Cozzoli “L’anima sociale e industriale dello Sport”, presentato oggi alla libreria Rizzoli di Milano in galleria Vittorio Emanuele II. Il presidente nerazzurro ha curato la prefazione del libro: “Sono contento di essere qui per parlare dello sport come fenomeno sociale, una palestra di vita, un fenomeno di forte aggregazione. Nello sport di squadra si gioisce e si perde vivendo tutta l’atmosfera di un avvenimento sportivo”

Come mai c’è una situazione critica nel nostro calcio?

“Da dirigente dico che questa è una situazione che non ha una genesi in questi anni. L’allenatore Baldini con il Pescara ha evocato i campioni autentici del 1982. Se noi guardiamo a quei campioni rispetto ai nostri la definizione è la stessa ma la sostanza è molto diversa da oggi. L’involuzione che abbiamo oggi è dovuta a tanti fattori: sono cambiati i maestri che purtroppo sono concentrati ai risultati più che sulla crescita, mancano le strutture, manca anche una certa base dei praticanti. Io credo che si possa comunque fare bene e sono anche fautore del made in Italy, sia tra gli allenatori che i calciatori. Perché l’Italia ha fatto quella brutta figura? Me lo stavo chiedendo, forse è stata quasi peggio rispetto a quella che abbiamo fatto noi.”