MN - Ceccarini: "Modric segnale di rafforzamento del gruppo: personalità come la sua servono per dare anche a tutti gli altri una mentalità vincente"

Ultime settimane piene di novità in casa Milan che sta cambiando letteralmente pelle. Annunciati Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore, si pensa a costruire la squadra che verrà. Tanti i big con la valigia in mano, ma come verranno reinvestiti i soldi delle cessioni? Ne abbiamo parlato col direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it:

In arrivo Modric, 40 anni. È il segnale che il Milan ha deciso di cambiare filosofia, lasciando perdere per un attimo i profili più giovani?

"Io credo che un giocatore come Luka Modric sia fondamentale per lo spogliatoio, per la squadra, per la fiducia e l'autostima di un gruppo. Un giocatore straordinario che ha qualità immense, è illuminante e la sua presenza è solo un bene per il Milan. Certo, non è più giovanissimo ma il suo arrivo non sarebbe un segnale di non continuità di un percorso bensì un segnale di rafforzamento del gruppo e personalità come la sua servono per dare anche a tutti gli altri una mentalità vincente".