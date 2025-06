MN - Ceccarini: "Non so se il Milan riuscirà a ritornare a lottare per lo scudetto in tempi più o meno brevi, però miglior scelta di Allegri davvero non poteva esserci"

Ultime settimane piene di novità in casa Milan che sta cambiando letteralmente pelle. Annunciati Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore, si pensa a costruire la squadra che verrà. Tanti i big con la valigia in mano, ma come verranno reinvestiti i soldi delle cessioni? Ne abbiamo parlato col direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it:

Allegri è un profilo che ti convince per il Milan?

"Sì, decisamente è stata la scelta migliore possibile per il Milan in questo momento storico e io credo che la sua presenza darà una marcia in più alla società che è stata molto brava a convincerlo. Ottimo anche il contributo che ha dato Tare che secondo me ha fatto una scelta giusta perché Allegri è un allenatore vincente. Un allenatore che a mio avviso riporterà in breve tempo il Milan nel posto giusto dove deve stare, dove naturalmente indica anche la sua storia. Poi non so se riuscirà a ritornare a lottare per lo scudetto in tempi più o meno brevi, però miglior scelta davvero non poteva esserci. Perché Allegri è un grande allenatore e il fatto che sia già stato anche in rossonero sicuramente gli darà una possibilità in più. Conosce l'ambiente e ha tantissima voglia di dimostrare che è ancora un tecnico di altissimo livello".