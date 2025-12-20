Numeri da protagonisti: Pulisic e Leao le uniche guide offensiva di Allegri

È un discorso complicato ma che può essere risolto così. Leao e Pulisic sono i giocatori rossoneri con più gol in questa stagione, e ci mancherebbe. Insieme però, hanno giocato pochissimo e prodotto anche meno.

Leao e Pulisic, in queste diciassette partite, hanno giocato accanto cinque volte. Due in Coppa Italia e tre in campionato. Ma sono state cinque volte molto parziali, tant'è vero che il totale dei minuti trascorsi insieme in campo segna 135 minuti. Tradotto in cifre: l'8,8% del tempo totale potenzialmente a disposizione. Un'inezia. E solo due volte dall'inizio. Contro il Bari, quando poi Leao ha alzato bandiera bianca dopo un quarto d'ora. E contro l'Inter, nella partita in cui hanno trascorso più tempo insieme: 78 minuti.

Leao e Pulisic, i numeri in stagione

Sin qui il portoghese ha messo a segno sei gol e un solo assist, mentre Pulisic guida la classifica cannonieri del Milan con 9 reti e due assist.