West Ham, oggi Fullkrug in tribuna per la partita contro il City

Il Milan accelera sul mercato invernale per rinforzare una rosa che ha bisogno di maggiore concretezza sotto porta e di qualche certezza in più dietro. Le priorità sono chiare: un centravanti pronto subito, complice anche la lunga degenza di Santiago Gimenez, e un difensore affidabile, senza troppe operazioni fuori scala.

Fullkrug sempre più vicino: tempi e cifre

Il nome caldo per l'attacco del Milan resta Niclas Fullkrug, classe 1993 del West Ham che la dirigenza rossonera ha cercato anche nell'estate del 2024 prima di virare sul prestito secco di Tammy Abraham. Il centravanti tedesco è oramai vicino al trasferimento in rossonero: l'operazione dovrebbe chiudersi con la formula del prestito secco fino alla fine della stagione, con un'eventuale opzione di riscatto a favore del Diavolo. L'ex Werder Brema oggi è rimasto in tribuna durante Manchester City-West Ham, sfida che i Citizens stanno vincendo 3-0.