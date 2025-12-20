Cena di Natale del Milan Club Pozzuoli Rossonera: presente anche MilanNews

Nella serata di ieri, nella splendida cornice dello Skyline di Pozzuoli, il Milan Club Pozzuoli Rossonera ha festeggiato insieme ai suoi soci il Natale con la più classica delle cene. Una serata all'insegna della compagnia, dell'amore per i colori rossoneri e dell'amicizia, valore al quale il presidente Gianni Barone tiene tantissimo.

Presente a questo evento anche MilanNews.it, che insieme ai presenti ha partecipato al simpaticissimo quiz sulla storia del Milan dove in palio è stata messa una maglia autografata da Luka Modric. Di seguito un piccolo messaggio che il presidente del Milan Club Pozzuoli Rossonera Gianni Barone ha voluto lasciare ai lettori del nostro sito: "Ciao a tutti gli amici di MilanNews.it. Quest'estate non era semplice richiedere "entusiasmo" dopo i disastri visti in campo e fuori. Ed un inizio mercato perdendo i nostri idoli (Theo su tutti). Infatti ho ricercato proprio il Milanismo in ognuno di noi. la risposta è veramente soddisfacente. Il fan club Pozzuoli Rossonera ormai è una realtà. Abbiamo fatto qualcosa di importante che induce una vera e sana aggregazione sportiva aldilà di un campo di calcio o di un pallone che rotola. Questo è il più grande orgoglio ed è quello che ho sempre voluto. Un abbraccio a tutti i rossoneri e ai tifosi di calcio veri. Perché eticamente siamo anche perfetti...".