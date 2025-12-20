Ordine e il paragone per Fullkrug: "Il tedesco una sorta di controfigura di Giroud"

Franco Ordine, collega e opinionista è intervenuto così sul Il Corriere dello Sport, analizzando il mercato del Milan e i prossimi, possibili colpi nel reparto d'attacco. Questo un estratto delle sue parole:

"Non è andata meglio a Nkunku che al momento, con Gimenez appena operato alla caviglia e Leao ai box, è l’unico attaccante disponibile oltre a Pulisic. Ecco perché, per farla breve, al Milan reduce dall’Arabia non servono due qualunque ma due rinforzi per rendere più strutturata la rosa, uno in difesa (che non sarà Thiago Silva) e l’altro in attacco. Qui il tedesco Fullkrug ha più valore di un cerotto per coprire temporaneamente il vuoto che c’è nel reparto. È vero: le caratteristiche sono quelle richieste e cioè fisicità e talento nel gioco aereo, insomma una sorta di controfigura di Giroud. Forse persino il francese, alla sua bella età, richiamato a Milanello potrebbe offrire un rendimento meno incerto. Ma questo è il Milan di oggi che controlla in modo virtuoso i conti. Neanche i più sfegatati dei tifosi chiedono d’indebitarsi per un Mbappè o un giovane Nesta ma qualcosa di meglio è possibile".