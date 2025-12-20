Borghi sicuro: “Il Milan è in calo, ha bisogno del mercato”

Stefano Borghi nel suo canale YouTube e ha analizzato e commentato la semifinale di Supercoppa Italiana persa dal Milan 2-0 contro il Napoli. Parlando dello stato di forma della squadra di Allegri, Borghi ha sottolineato come il mercato di gennaio sia fondamentale per potenziare una rosa che presenta qualche defezione. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Il Napoli ha meritato la vittoria. De Winter ha passato una serata difficile, in generale la difesa del Milan negli ultimi tempi sta, tra enormi virgolette, un pochino scoprendo il trucco. Il pacchetto difensivo figlio dei miracoli di Maignan di inizio stagione è andato al di là del proprio reale valore come rendimento. Tant'è che si sottolineavano le grandi serate dei big match con la porta inviolata e invece le partite un po’ più normali, un po’ più di passaggio, con un filo meno di concentrazione, si nota un gran numero di gol subiti. Adesso i gol subiti sono costanti perchè il Milan ne ha presi ancora due. Io credo che un intervento sul mercato sia da valutare, proprio a livello di capacità individuale di guidare il reparto. Perchè basta cambiarne uno e le cose cambiano radicalmente. Il Milan è in calo e ha bisogno del mercato. Ha bisogno di comunicare, a tutti quelli che non se n’erano resi conto, che il potenziale del Milan è un potenziale che è stato enormemente aumentato dalle prestazioni, dai risultati, dal lavoro dello staff tecnico ad inizio stagione ma il potenziale di una squadra che ha il grande obiettivo di finire tra le prime quattro, tutto il resto sono sogni”