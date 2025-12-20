Sabatini sicuro: “L’assenza dalle coppe non compensa i limiti della rosa. Fullkrug buono ma…”

Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, nel suo canale YouTube ha parlato della semifinale persa dal Milan contro il Napoli e ha analizzato il rendimento della squadra, soprattuto dei nuovi acquisiti che sono stati schierati tutti titolari. Vediamo nel dettaglio il suo commento:

“Questa partita ha ristabilito la gerarchia del campionato dell’anno scorso in cui il Napoli ha vinto il campionato e il Milan si è arrivato in finale di Coppa Italia ma anche ottavo in campionato. In questa partita Allegri ha schierato tutti i nuovi acquisti di questa estate, ovvero Rabiot che comunque è una sicurezza, ma anche De Winter in difesa, Estupinian sulla fascia sinistra, Nkunku in avanti e Jashari a centrocampo. Il Milan è una squadra molto limitata e i limiti del Milan non possono essere compensati dal fatto che non gioca le coppe europee. I limiti ci sono lo stesso. Le notizie di mercato sono che in avanti è arrivato Fullkrug in prestito, che è un 32enne buon giocatore, con le caratteristiche perfette per quello che serve in attacco al Milan, peccato che non segna da 1 anno ed è reduce da un infortunio. Quindi calma prima dell’entusiasmo”