Allegri multato, Ordine non ci sta: "La stessa cosa anche con Kolarov, ma nessuna squalifica richiesta dai siti interisti"
Franco Ordine, giornalista e opinionista sportivo ha commentato così, sul profilo account “X” La decisione della multa a mister Allegri da parte del giudice sportivo visti i fatti accaduti con Lele Oriali durante Napoli-Milan. La dura e sincera posizione di Franco Ordine:
"Il Giudice sportivo infligge ammenda da 10 mila euro ad Allegri “per le espressioni offensive” rivolte a Oriali. Nessuna squalifica richiesta dai siti interisti distratti sulla protesta di Kolarov (“scarsi, porco…,scarsi”) venerdì. Max si calmi,la procura attivi sempre l’udito..".
