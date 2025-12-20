Allegri multato, Ordine non ci sta: "La stessa cosa anche con Kolarov, ma nessuna squalifica richiesta dai siti interisti"

vedi letture

Franco Ordine, giornalista e opinionista sportivo ha commentato così, sul profilo account “X” La decisione della multa a mister Allegri da parte del giudice sportivo visti i fatti accaduti con Lele Oriali durante Napoli-Milan. La dura e sincera posizione di Franco Ordine:

"Il Giudice sportivo infligge ammenda da 10 mila euro ad Allegri “per le espressioni offensive” rivolte a Oriali. Nessuna squalifica richiesta dai siti interisti distratti sulla protesta di Kolarov (“scarsi, porco…,scarsi”) venerdì. Max si calmi,la procura attivi sempre l’udito..".