Serie A, Juventus-Roma 2-1: la classifica aggiornata
La Juventus vince 2-1 contro la Roma e avvicina pericolosamente i giallorossi in classifica, ora ad una sola lunghezza di distanza. Allo Stadium passano in vantaggio i bianconeri con un gol molto bello di Conceiçao a fine primo tempo: un sinistro secco e potente che non lascia scampo a Svilar. Nel secondo tempo Openda raddoppia su assist di McKennie al minuto 70, ma la partita è tutt'altro che finita: poco dopo Baldanzi la riapre ribadendo in rete una respinta centrale di Di Gregorio. Non basta: i giallorossi non riescono a trovare il pari e Spalletti gliela incarta al Gasp, che ora è quasi raggiunto in classifica.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30*
Juventus 29*
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 21*
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6
*una partita in più
