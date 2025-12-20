Serie A, Juventus-Roma 2-1: la classifica aggiornata

La Juventus vince 2-1 contro la Roma e avvicina pericolosamente i giallorossi in classifica, ora ad una sola lunghezza di distanza. Allo Stadium passano in vantaggio i bianconeri con un gol molto bello di Conceiçao a fine primo tempo: un sinistro secco e potente che non lascia scampo a Svilar. Nel secondo tempo Openda raddoppia su assist di McKennie al minuto 70, ma la partita è tutt'altro che finita: poco dopo Baldanzi la riapre ribadendo in rete una respinta centrale di Di Gregorio. Non basta: i giallorossi non riescono a trovare il pari e Spalletti gliela incarta al Gasp, che ora è quasi raggiunto in classifica.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 33

Milan 32

Napoli 31

Roma 30*

Juventus 29*

Bologna 25

Como 24

Lazio 23*

Sassuolo 21

Udinese 21

Cremonese 21*

Atalanta 19

Torino 17

Lecce 16

Cagliari 14

Genoa 14

Parma 14

Verona 12

Pisa 10

Fiorentina 6

*una partita in più