Caso Nkunku, Condò: "Letale ai tempi del Lipsia, ma il passaggio al Chelsea gli ha tolto istinti ed entusiasmi"
MilanNews.it
Intervenuto così sul Corriere della Sera, il noto giornalista Paolo Condò commenta la situazione di Christopher Nkunku, in difficoltà in questi primi mesi di Milan. Le sue parole sul rendimento del francese:
Continua Condò: "Allo stesso tempo il Milan davanti non otteneva nulla né da Pulisic, di sicuro una contingenza, né da Nkunku, e questa invece è la normalità. Nkunku è stato un attaccante letale ai tempi del Lipsia, ma il passaggio per il Chelsea gli ha tolto istinti ed entusiasmi. Così, è un fantasma. Allegri ha ragione a insistere su di lui, a prescindere che lo faccia perché ci crede o perché non ha altro: Nkunku è stato qualcuno, giocando potrebbe ridiventarlo"
