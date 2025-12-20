Ravezzani difende Allegri: "Supercoppa? Giusto far giocare le riserve"

vedi letture

Fabio Ravezzani, noto giornalista e conduttore televisivo è tornato a parlare della Supercoppa a Riad, e del rendimento di Milan e Inter, eliminate rispettivamente da Napoli e Bologna in semifinale. Ecco un estratto delle sue considerazioni sulla gara dei rossoneri a Riad.

Ravezzani: “Seguo e approvo le scelte di Chivu e Allegri. La Supercoppa è una competizione di cui tra 2 mesi non si ricorderà nessuno o quasi. Giusto far giocare le riserve, anche pensando a un'eventuale seconda partita".

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan 0-1

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio 1-0

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan 2-3

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo 2-2

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN