Pellegatti rivela: “Cardinale vuole sganciarsi dalla vecchia proprietà”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di questa nuova indiscrezione che deriva dagli USA secondo la quale il proprietario del Milan Gerry Cardinale voglia liquidarsi dal fondo Elliot. Vediamo nel dettaglio il commento del giornalista rossonero:

"Un'indiscrezione dagli USA dice che Redbird sarebbe alla ricerca di un investimento da circa 600-700 milioni, quindi sta cercando un investimento per ripianare il debito con Elliot, così sganciandosi dalla vecchia proprietà rossonera. È quello che vi ho detto già un po' di mesi fa, la situazione è leggermente diversa. C'era quel famoso progetto di formare una holding con quelli degli Yankees, poi avendo un finanziamento di 1 miliardo, giusto per liquidare Elliot e poi per avere il denaro per lo stadio. Sarebbe arrivato Adriano Galliani, un CEO molto importante, un nuovo CDA molto importante. Però su questa cosa non ho avuto notizie fresche. Ma intanto Gerry Cardinale vuole sganciarsi dalla vecchia proprietà. L'obiettivo di Cardianle è riaffrancarsi da Elliot, preferisce avere questo debito con dei finanziatori. Questo comporterebbe al Milan il più che probabile addio di Scaroni e Furlani, uomini Elliot".