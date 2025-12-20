Fabrizio Romano: "Thiago Silva-Porto, era impossibile per altri club andare a scardinare questa operazione"

Nel pomeriggio di oggi è arrivata l'ufficialità: Thiago Silva è un nuovo giocatore del Porto. Il brasiliano, con un passato al Milan, negli ultimi giorni è stato cercato da tanti club europei: lo racconta Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube:

"Thiago Silva ha firmato con il Porto tre giorni fa. Ha mandato i contratti, con opzione fino al 2027, controfirmati tre giorni fa. Era impossibile per altri club andare a scardinare questa operazione perché era già firmata. Sono arrivare le firme sui contratti, è arrivata l’ufficialità. I club che hanno provato a chiamare sono stati tanti: ieri dicevo la Fiorentina, ci ha provato il Brentford, che offriva al giocatore la possibilità di vivere ancora a Londra, vicino alla sua famiglia, ma Thiago ha scelto di tornare al Porto per diverse ragioni".