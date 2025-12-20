Arbitro asiatico per Milan-Como: chiariti i criteri della scelta

vedi letture

Una scelta sicuramente forte, di impatto ma non proprio condivisibile. Già il fatto di giocare una partita di Serie A in Australia, resta un controsenso importante per l'etica dello sport, ma in Italia ormai tutto diventa possibile. La scelta di fare arbitare questa gara a una terna arbitrale straniera poi, alimenta ancor di più il mare di polemiche in cui la Lega Serie A ha voluto navigare in questi mesi, e nei prossimi.

"Ho parlato con Collina, mi ha dato ampie garanzie sugli arbitri asiatici dandomi qualche nome di livello. Questa condizione era la più difficile ma la accetteremo. Gli arbitri saranno asiatici". Queste le parole del Presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli nel corso del prepartita fra Napoli e Milan in Supercoppa Europea a Riyadh.

Secondo quanto riporta La Repubblica però non sarà Pierluigi Collina, Presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, a decidere in merito alla questione. Stando a quanto si legge infatti Collina si sarebbe limitato a ricordare che l'australiano Faghani ha appena diretto la finale del Mondiale per Club. Né Collina né la FIFA però avranno un peso sulla scelta per Milan-Como.