Vianello difende Allegri: "Insultando si sbaglia, ma alcune panchine isteriche e urlanti per 95 minuti andrebbero sanzionate prima"

Intervenuto sui propri canali social, il giornalista Andrea Vianello si è schierato dalla parte di Massimiliano Allegri, finito al centro di un vortice di critiche per quanto successo giovedì sera a bordo campo con il collaboratore di Antonio Conte Gabriele Oriali:

"Specialista di sbrocchi come sono, ho un'empatia doppia con Allegri. So bene che si passa così giustamente nella parte del torto, e che insultando si sbaglia, ma alcune panchine scalmanate, isteriche e urlanti per 95 minuti dovrebbero essere sanzionate molto prima dall'arbitro".