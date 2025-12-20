Serie A, Lazio-Cremonese 0-0: la classifica aggiornata

Serie A, Lazio-Cremonese 0-0: la classifica aggiornata
Oggi alle 20:06News
di Manuel Del Vecchio

La Lazio non va oltre uno spento 0-0 contro la Cremonese nell'anticipo del sabato della sedicesima giornata di Serie A. Biancocelesti in difficoltà per gran parte della gara ma hanno una grande occasione nel recupero per vincerla: ci pensa Ceccherini, poi espulso, a stendere Cancellieri lanciato a rete in campo aperto e fermare tutto. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30
Juventus 26
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 21*
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6

*una partita in più