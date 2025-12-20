Pedullà ironico: “Mi raccomando tutti a Perth! Milan-Napoli? Emersi i limiti delle scelte estive”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, l'esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato della partita giocatasi giovedì sera tra Napoli e Milan valida per la semifinale di Supercoppa Italiana e ha accennato un veloce commento sulla decisione divenuta ufficiale di giocare Milan-Como a Perth. Queste le sue parole:

“Mi raccomando tutti a Perth. Dopo la bellissima notizia che testimonia quanto per un pugno di bruscolini, Allegri continua a dire speriamo che possiamo essere noi gli apripista altrimenti sarebbe un problema, non ci vuole andare nessuno.

Su Milan-Napoli in Supercoppa: “La partita contro il Napoli ha fatto emergere dei limiti delle scelte estive che adesso sono evidenti. Il Milan l’ha partita non l’ha persa per Nkunku ma l’ha persa perchè comunque De Winter in difesa non è un difensore attendibile, non è un centrale affidabile. C’erano state già delle avvisaglie ma Hojlund l’ha portato al bar, gli ha fatto venire il mal di testa. Reputo abbastanza allucinante che ormai quasi a fine dicembre il Milan non abbia un attaccante un grado di far salire la squadra. Questi sono errori gravi che secondo me paghi”