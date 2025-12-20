Gimenez dopo l'operazione: "Ora bisogna lavorare per tornare"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "È andato tutto molto bene!! Grazie mille a tutti per il vostro sostegno, il vostro affetto e i vostri messaggi. Ora tocca recuperare al 100% con tanto lavoro e molta disciplina per tornare come si deve. Saremo più forti che mai, ci vediamo presto!!": è il messaggio pubblicato su Instagram da Santi Gimenez, attaccante del Milan che ieri si è operato alla caviglia. Gimenez cita poi la Bibbia, Giosuè 1:9 "Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai". (ANSA).