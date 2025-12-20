Settore giovanile, le partite in programma domani: in campo Primavera e Femminile

Con le squadre non agonistiche già in "vacanza", ci penseranno i grandi a scendere ancora in campo in campionato nel weekend precedente al Natale. Anche per il Settore Giovanile si avvicina la fine dell'anno, in parte anche del girone di ritorno. Per la serie "gli esami non finiscono mai": la Primavera maschile va a Napoli dopo il bel successo col Parma, la Primavera femminile a Brescia per rimanere in alto nelle posizioni che contano, mentre gli Under 16 e Under 15 aspettano il Cagliari in casa per consolidare la vetta.

SETTORE GIOVANILE - LE GARE IN PROGRAMMA DOMANI

DOMENICA 21 DICEMBRE

PRIMAVERA MASCHILE: 17ª giornata, Napoli-Milan, ore 15.00 - Stadio G. Piccolo (Cercola, Napoli)

UNDER 16: 13ª giornata, Milan-Cagliari, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 15: 13ª giornata, Milan-Cagliari, ore 15.00 - PUMA House of Football

PRIMAVERA FEMMINILE: 9ª giornata, Brescia-Milan, ore 18.00 - CS M. Rigamonti (Brescia