Reijnders in gol contro il West Ham mentre Fullkrug non è stato convocato

Vittoria facile per il Manchester City di Guardiola contro il West Ham: Citizens padroni del match con un netto 3-0. In gol Haaland, doppietta, e Reijnders: per l’ex Milan è il terzo gol in Premier League quest’anno. L’olandese ha siglato il 2-0 con un destro potente sotto la traversa dopo un bel dribbling nello stretto al limite dell’area di porta.

Da un ex rossonero a chi potrebbe diventarlo presto: mentre i suoi compagni faticavano all’Etihad Fullkrug non è stato convocato per la sfida. Milan ed Hammers sono vicini ad un accordo per liberare l’attaccante in prestito con diritto di riscatto.