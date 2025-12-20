Borghi sull’atmosfera Riad-Perth: “Contesto addormenta le partite. Arbitri australiani lasciano pensieri”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato della semifinale di Supercoppa Italiana persa dal Milan contro il Napoli per 2-0 e dell'ambiente decisamente non entusiasmante nel quale si è giocata questa partita tra due grandi squadre del campionato italiano. Queste le sue parole:

“Una partita non bellissima, non è stato uno spettacolo di fluidità, di emozioni, è stata una partita spezzettata, nervosa in certi tratti, non mi è piaciuto tantissimo il fischietto di Zufferli, soprattutto sul piano disciplinare. Comunque non c’è stata nessun tipo di incidenza dell’arbitro sulle dinamiche del risultato. La partita è stata anche addormentata dal contesto, è vero che lo stadio era pieno, di spettatori un po’ incuriositi, il cui principale motivo di interesse era Modric entrato nei minuti finali. L’assenza dei tifosi in un match tra Milan e Napoli è una cosa che ovatta la situazione, però la Supercoppa si gioca in Arabia ed è così. Poi adesso abbiamo anche Milan-Como che si gioca a Perth, con arbitri australiani, e questa è una cosa impattante a livello di immagine perchè poi è vero che ci sono arbitri all’altezza, però a prescindere questa cosa può lasciare dei pensieri. Così va, e quindi se le partite non sono bellissime bisogna guardare anche a questi fattori”